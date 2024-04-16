«Ни в какую Францию»: в Совфеде ответили на приглашение в Нормандию Сенатор Цеков: России не нужно праздновать юбилей высадки союзников в Нормандии

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сергей Цеков

России не нужно отвечать на приглашение Франции по случаю празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, организаторы мероприятия пригласили Россию, так как не могут изолировать страну от всего мира.

Факт того, что нас пригласили — хороший. Значит Франция на фоне ненависти к России все равно не может вычеркнуть нашу страну и самое важное для Европы событие из истории. Советский Союз и Россия освобождали Европу от нацизма, они это прекрасно понимают, именно поэтому и приглашают. С учетом враждебности, отношением к участию наших спортсменов в Олимпийских играх участвовать в этом праздновании не надо. С другой стороны, это история наших стран, но наш президент туда точно не поедет, возможно, какая-то делегация. Я бы не поехал ни в какую Францию, — сказал Цеков.

Ранее о том, что французская сторона намерена пригласить Россию на празднование юбилея, сообщала радиостанция Europe 1. Отмечалось, что церемонию трудно представить без участия РФ. Несмотря на то, что СССР прямо не участвовал в высадке, он сделал ее возможной, «принеся самую тяжелую жертву в ходе Второй мировой», напомнили журналисты.

До этого президент Франции Макрон предложил объявить перемирие во всех конфликтах на время ОИ-2024. По мнению председателя Крымской межнациональной миссии Заура Смирнова, предложение французского лидера является уловкой. По его словам, Макрон хочет дать Киеву время для передышки. Он предложил французской стороне своим примером продемонстрировать настоящую заинтересованность в прекращении огня, прекратив поставки оружия ВСУ.