Небензя рассказал, когда закончится конфликт на Украине Небензя: конфликт на Украине закончится, когда Запад прекратит прокси-войну против РФ

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Василий Небензя

Конфликт на Украине будет завершен, когда страны Запада прекратят вести прокси-войну против России. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он также подчеркнул, что «мы все надеемся на мир». Слова дипломата приводит ТАСС.

Когда те, кто продвигает этот [конфликт], прекратят вести прокси-войну против нас при помощи бедных украинцев, которые умирают за них, когда они займут реалистичную позицию относительно наших озабоченностей, которые мы четко обозначили с первого дня, тогда, я думаю, перспектива мира приблизится, — сказал Небензя.

Он также добавил, что в настоящее время не наблюдается готовности «другой стороны» к «значимому взаимодействию».

Ранее Небензя объяснил разницу между ракетными ударами ВС России и ВСУ. Согласно утверждению дипломата, российские удары высокоточными ракетами нацелены исключительно на военные и энергетические объекты Украины. Киев же, по словам Небензи, размещает ПВО в жилых кварталах, в результате чего обломки ракет попадают в мирные объекты. Постпред добавил, что подобные инциденты случались в Кременчуге и Днепропетровске, а также в Польше и Молдавии, куда залетали промахнувшиеся ракеты.

Также Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил о формировании антихристианской диктатуры на Украине. По его словам, действия Киева в отношении Украинской православной церкви поставили ее на порог невиданного межконфессионального конфликта.