Небензя объяснил разницу между ракетными ударами ВС России и ВСУ Небензя заявил о нацеленности ударов РФ исключительно на военные и энергетические объекты

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Василий Небензя

Российские удары высокоточными ракетами нацелены исключительно на военные и энергетические объекты Украины, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на созванном Россией неформальном заседании Совета Безопасности по «формуле Арриа» об обстрелах Донбасса, передает ТАСС. По его словам, Украина, в свою очередь, размещает ПВО в жилых кварталах, в результате чего обломки ракет попадают в мирные объекты. Постпред добавил, что подобные инциденты случались в Кременчуге и Днепропетровске, а также в Польше и Молдавии, куда залетали промахнувшиеся ракеты.

Российские удары с использованием высокоточного оружия нацелены исключительно на военные и энергетические объекты Украины. Однако средства противовоздушной обороны, которыми их пытаются сбить, в нарушение норм международного гуманитарного права зачастую размещаются в жилых кварталах. В результате части сбитых ракет или самих ракет ПВО попадают в мирные объекты, — сказал он.

14 января в Днепре ракета попала в подъезд многоэтажного жилого дома. Более 40 человек погибли. Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович тогда заявил, что ракета, летевшая над городом, была сбита средствами ПВО, после чего упала на один из подъездов дома и взорвалась.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия не наносит ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры.