Небензя заявил о формировании антихристианской диктатуры на Украине Небензя: Россия не будет мириться с формированием антихристианской диктатуры на Украине

Фото: Василий Небензя Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил о формировании антихристианской диктатуры на Украине. По его словам, действия Киева в отношении Украинской православной церкви поставили ее на порог невиданного межконфессионального конфликта.

Тенденции по формированию авторитаризма и диктатуры на Украине начались задолго до СВО. Эти действия киевского режима напрямую угрожают последствиями для мира и безопасности, - сказал Небензя.

Он также добавил, что Россия никогда не ставила перед собой целью уничтожение Украины, но и мириться с формированием «человеконенавистнической, русофобской и антихристианской диктатуры» не будет.

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что рейды СБУ против Украинской православной церкви негативно сказываются на имидже страны. По его мнению, сейчас необходимо протягивать руку тем, кто выступает на стороне Киева, и репрессировать тех, кто против него.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский лишил гражданства 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата. Представитель МИД России Мария Захарова назвала решение украинского лидера сатанизмом, сделав акцент на том, что оно было принято в православное Рождество.