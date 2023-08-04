«Отчаяние заставляет фантазировать»: Цеков о резком высказывании Подоляка Сенатор Цеков назвал Подоляка неадекватом, после его слов об уменьшении России

Фото: president.gov.ua

Михаил Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк является неадекватным человеком, фантазии которого об уменьшении России и выборе другого для страны флага, являются следствием отчаяния и безнадежности, заявил в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, Украина находится в моральном дискомфорте, который побуждает ее руководство говорить что угодно, в попытке настроить население своей страны на продолжение конфликта с Россией.

Неадекватный человек. Может у него головной мозг резко уменьшился? Нам надо, кому нам? Подоляку и Данилову и еще трем-четырем людям? Совершенно несбыточные надежды. Настолько у них плохая ситуация, такой моральный, психологический дискомфорт, что начали говорить, что угодно, думая, что они настроят украинцев на продолжение боевых действий с Россией, — сказал сенатор.

Ранее Подоляк в эфире украинского телеканала ICTV поразмышлял, какой бы он хотел видеть Россию в будущем. По его словам, Россию необходимо уменьшить в размерах, сменить ей название и поменять триколор на белый флаг.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем недавнем видеообращении пригрозил, что россияне почувствуют серьезные последствия работы ВСУ. При этом Подоляк после очередной атаки беспилотников на Москву заявил, что «неустановленных дронов» будет еще больше, фактически признав ответственность за налет БПЛА на российскую столицу.