Названы причины исторической явки на президентские выборы Памфилова: историческую явку на выборы обеспечил организационный процесс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Историческую явку на президентские выборы в России обеспечил организационный процесс, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. По ее словам, на это повлияли возможности системы «Мобильный избиратель», а также то, что голосование проводилось в течение трех дней.

Трехдневное голосование позволило людям во многом спланировать свое время, свои возможности. <...> Конечно, механизм «Мобильный избиратель» <...> и, конечно, наше адресное информирование, обход наших избирателей, — пояснила глава ЦИК.

Ранее сообщалось, что Центризбирком России проведет официальное заседание об итогах выборов президента 21 марта. По словам Памфиловой, в целом явка избирателей по стране составила рекордные 77,44%.

До этого официальный представитель МИД страны Мария Захарова назвала явку на выборах президента России на зарубежных участках для голосования беспрецедентной. По ее словам, по данным на 08:30 мск 18 марта она составила 372 779 человек. К этому времени было обработано уже порядка 90% бюллетеней.

Вице-спикер Госдумы, единоросс Сергей Неверов считает, что россияне осознали, что участие в президентских выборах повлияет на дальнейший курс страны. По его мнению, именно этим объясняется рекордная явка на голосовании.