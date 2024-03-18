В руководстве Госдумы объяснили рекордную явку на президентских выборах Депутат ГД Неверов: рекордная явка на выборах отображает консолидацию общества

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россияне осознали, что участие в президентских выборах повлияет на дальнейший курс страны, сообщил для NEWS.ru вице-спикер Госдумы, единоросс Сергей Неверов. По его мнению, именно этот фактор объясняется рекордную явку на голосовании.

Отсюда и высокая явка граждан, которая демонстрирует консолидацию российского общества. Это ответ на то давление, которое оказывается на Россию со стороны США и их союзниками: Россия — суверенная страна, которая сама определяет свой путь развития, — отметил депутат.

Вице-спикер обратил особое внимание на активность молодых людей в избирательном процессе. Одна из причин, как считает Неверов, это внимание к проблемам молодежи со стороны президента РФ Владимира Путина.

Посмотрите, как много было сделано за последние годы для самореализации молодых специалистов! В том числе это «продвинутые» сферы: IT-технологии, креативные индустрии, современные производства, наука. Сколько было принято мер поддержки молодых семей, запущен новый национальный проект «Молодежь России», — напомнил он.

Ранее Путин пояснил, что высокая явка на выборах связана с драматизмом ситуации и тем, что россияне с оружием в руках защищают свое развитие. По его словам, Россия сейчас проходит через драматичные события, но делается все возможное для безопасного будущего страны.