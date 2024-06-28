Названы налоги, часть которых россияне могут вернуть через декларацию Депутат Чаплин: россияне могут получить вычет за покупку жилья и лечение

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Россияне могут получить налоговый вычет через декларацию за покупку жилья, лечение и оплату обучения, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. В разговоре с NEWS.ru парламентарий отметил, что также можно вернуть часть уплаченного НДФЛ при наличии детей или за занятия спортом. По словам депутата, за три предыдущих года возместить налог можно через сайт или при личном обращении в Федеральную налоговую службу.

За прошедшие годы можно вернуть часть уплаченного НДФЛ за покупку жилья, оплату обучения, лечение, занятия спортом или если у вас есть дети. Согласно действующему законодательству, возместить себе налог через Федеральную налоговую службу можно через сайт или при личном обращении за три предыдущих года, а через работодателя можно вернуть себе часть средств уже за текущий год, — разъяснил Чаплин.

Он предупредил, что для каждого года требуется отдельная декларация, но все виды вычетов за год учитываются в одном документе. Так, если документ уже подан, необходимо прислать к нему уточнения, пояснил парламентарий. Как отметил депутат, данные о доходах отображаются в личном кабинете на сайте ФНС, но при отсутствии части можно внести их состоятельно.

Придется самим заполнить статью о расходах на жилье, лечение или обучение. И с доказательством — договор, чек об оплате. Важный момент: если есть долги по уплате налогов, деньги будут возвращены, но за вычетом долга, — заключил парламентарий.

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина ранее заявила, что россияне, чья зарплата равна МРОТ, должны иметь нулевую ставку НДФЛ. Она сравнила таких граждан с предпринимателями, которые не платят налог на прибыль с себестоимости продукции.