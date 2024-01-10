Названы качественные продукты и техника, которые Россия купит у Ирана Депутат Гаврилов: Россия может купить у Ирана качественные лекарства и технику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иран может предложить России качественные лекарства, в том числе жизненно необходимые, а также медтехнику, продукты питания и бытовые приборы, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Парламентарий не исключил закупок в Иране автомобилей и строительных материалов.

В Иране делают хорошие лекарства и медтехнику, в том числе жизненно необходимые, он в этом плане независим от внешних закупок. Если говорить об иранских продуктах, то там делают довольно вкусные специи, арбузы, качественные фисташки, черная икра, консервы, освежающая розовая вода — довольно вкусный успокаивающий напиток, чай, — заявил Гаврилов.

Депутат добавил, что продукция иранского автопрома, в том числе седаны и хэтчбеки, уже проходит сертификацию в России. Он подчеркнул, что республика также выпускает электроприборы «под наши розетки»: чайники, миксеры, стиральные машины и пылесосы.

В Иране массово изготавливают бытовые электроприборы под наши розетки: чайники, миксеры, стиральные машины и пылесосы. Они могут занять заводы и цеха, где производили технику, ушедшие из России компании-производители. Очень много качественной техники и оборудования для кухни делают в Иране, причем со всякими современными покрытиями, напылениями, в дорогой обработке, — рассказал депутат.

Гаврилов отметил, что среди приоритетных направлений также закупки радиаторов отопления, оборудования для грузоподъемных операций и «промышленности строительных материалов». По его словам, РФ также интересны медицинское оборудование и техника для пищевой промышленности.

Медицинское оборудование, оборудование технологическое для пищевой промышленности (тестоделильные, формовочные и раскаточные машины, станки для производства сахарной пудры и кускового сахара), оборудование для переработки полимерных материалов, — подытожил Гаврилов.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что США претендуют на защиту свободы и демократии, но на деле представляют собой крупнейший фактор нестабильности во всем мире, в том числе на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон несет ответственность за величайшие преступления против прав человека.