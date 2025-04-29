Названа причина, почему Аргентина рассекретила досье сбежавших нацистов Депутат Вассерман: Аргентина рассекретила досье нацистов из-за истечения сроков

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Власти Аргентины рассекретили досье сбежавших в страну нацистов из-за истечения сроков давности, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его мнению, подобное решение также мог принять президент страны Хавьер Милей, которому «нечего стесняться».

Почему опубликовали именно сейчас? Вероятно, истекли положенные законом сроки давности, как и в большинстве стран. Когда проходит достаточно времени, документа рассекречивают и раскрытие тайны уже никому не навредит. Кроме того, сейчас в Аргентине такой президент, которому стесняться нечего и незачем. Он вполне мог показать прошлое исходя из того, что им стыдиться нечего, — считает Вассерман.

Ранее власти Аргентины опубликовали на правительственном сайте более 1,8 тысячи документов о сбежавших в южноамериканскую страну нацистах после разгрома гитлеровской Германии по итогам Второй мировой войны. Среди них — врач Йозеф Менгеле, который проводил эксперименты над узниками концлагерей.

На сайте также упоминаются имена надзирателя концлагеря Эдварда Рошмана и офицера гестапо Вальтера Кучмана. Известно, что большое количество нацистских преступников сбежали в Южную Америку после Второй мировой войны.