В Аргентине рассекретили почти две тысячи новых документов о нацистах Власти Аргентины опубликовали более 1,8 тысячи документов о сбежавших нацистах

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Власти Аргентины опубликовали на правительственном сайте более 1,8 тысячи документов о сбежавших в южноамериканскую страну нацистах. Среди них — врач Йозеф Менгеле, который проводил эксперименты над узниками концлагерей.

Свод включает более 1850 документов, собранных в семь досье, — говорится в публикации.

На сайте также упоминаются имена надзирателя концлагеря Эдварда Рошмана и офицера гестапо Вальтера Кучмана. Известно, что большое количество нацистских преступников сбежали в Южную Америку после Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что Аргентина готовится раскрыть всю имеющуюся информацию о нацистских преступниках, которые после Второй мировой войны нашли убежище на территории страны. Как заявил глава кабинета министров страны Гильермо Франкос, соответствующее поручение дал президент Хавьер Милей, распорядившись обнародовать архивы всех государственных учреждений.

Решение о публикации было принято после встречи Милея с американским сенатором Стивом Дейнсом. До этого Милей также пообещал Центру Симона Визенталя полное содействие в доступе к материалам, касающимся финансирования так называемых крысиных троп — путей, по которым нацистские преступники бежали после войны из Европы в Латинскую Америку.