Назван срок, когда Госдума может принять закон о полном запрете вейпов Володин: ГД может 11 апреля принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних

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Госдума может 11 апреля принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты. Закон подразумевает запрет рекламы и размещения на полках магазинов. Мера коснется не только никотиносодержащих, но и всей линейки аналогичных устройств, передает ТАСС.

Госдума может уже 11 апреля принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних, — сказал парламентарий.

Ранее положительную оценку данной инициативы дали в Министерстве здравоохранения и Роспотребнадзоре, где пояснили, что поддерживают любые инициативы, способствующие росту средней продолжительности жизни россиян. В Минздраве отмечали, что число детей с никотиновой зависимостью выросло в 10 раз с момента появления этих девайсов в продаже.

При этом зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный назвал полный запрет вейпов неэффективной мерой, так как часть их потребителей перейдет на обычный табак. Он настаивает, что подходить к решению этой проблемы необходимо комплексно и планомерно.