Минздрав: из-за вейпов число зависимых от никотина детей выросло в 10 раз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появление электронных сигарет в России способствовало развитию никотиновой зависимости у подростков, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава. Число детей с никотиновой зависимостью выросло в 10 раз с момента появления этих девайсов, утверждают в ведомстве.

Минздрав в связи с этим поддерживает концептуальную часть законопроекта о полном запрете вейпов в России. Во вторник, 4 апреля, депутаты Госдумы рассмотрят предложение на пленарном заседании, пишет «Парламентская газета».

Идею оформить официальный запрет на продажу никотиновых девайсов предложила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева. Депутат отметила, что кроме никотиносодержащих вейпов, которые запрещены к продаже подросткам, существуют и безникотиновые, которые не менее вредны и продажа которых не регулируется. Парламентарий уточнила, что с такой модой необходимо бороться.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова считает, что при введении полного запрета электронные девайсы продолжат ввозить нелегально. Она отметила, что необходимо активно бороться с контрафактом, так как много электронных систем доставки никотина ввозится через страны ЕАЭС без соответствующей документации. Также за запретительные меры выступали спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутат Султан Хамзаев.