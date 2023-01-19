Роспотребнадзор оценил предложение запретить вейпы Роспотребнадзор выступил за запрет вейпов

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Роспотребнадзор концептуально поддерживает идею о запрете продажи вейпов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Это касается любых инициатив, направленных на сохранение здоровья населения.

Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас запрещается розничная торговля никотином или его производными, если концентрация никотина превышает 20 мг/мл.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проработать возможный запрет электронных сигарет. Володин обосновал необходимость таких мер тем, что «эта зараза все больше захватывает школы». Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что запрещать сразу все никотиносодержащие жидкости в России не станут: вопрос будет решаться постепенно и аккуратно.

Детский кардиолог химкинской больницы Ирина Пшеничникова рассказала, что вейпы представляют серьезную опасность для здоровья, особенно для детей и подростков. Она напомнила, что в США продажа электронных курительных устройств запрещена из-за случаев смертей вейперов в результате тяжелого поражения легких.