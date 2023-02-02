В Госдуме выступили против полного запрета вейпов Депутат Куринный: полный запрет вейпов окажется неэффективным

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Полный запрет продажи вейпов будет неэффективной мерой из-за того, что потребители никотина просто перейдут с электронных девайсов на сигареты, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Парламентарий рассказал Lenta.ru, что необходимо подходить к решению проблемы курения комплексно и планомерно.

Мы получим переток из одной категории потребителей табака или никотина в другую категорию. <...> Грубо говоря, запретив вейпы, мы увеличим число тех, кто курит, и, наоборот, резко запретив курение, мы можем увеличить число тех, кто потребляет электронные варианты доставки никотина, — объяснил свою позицию депутат.

По мнению Куринного, меры должны быть профилактическими и носить пропагандистский характер. При этом не стоит разделять потребление никотина с помощью электронных девайсов и курение сигарет, проблема должна решаться комплексно. Парламентарий также выступил за повышение ответственности для тех, кто вовлекает несовершеннолетних в потребление никотина, в том числе через продажу вейпов в интернете.

По словам депутата, за последние десять лет на треть сократилось потребление никотина и алкоголя. Поэтому следует продолжать постоянную планомерную работы для решения этой проблемы, а не вводить резкие запреты.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее заявил о необходимости минимизировать использование вейпов в России. По его словам, особое внимание следует уделить проблеме потребления никотина несовершеннолетними.