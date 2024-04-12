Россиянкам объяснили, как оформить декретные выплаты после увольнения Депутат Чаплин: за декретными выплаты после увольнения обращаются к работодателю

Россиянки имеют право на декретные выплаты даже после увольнения, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, женщина может обратиться к экс-работодателю.

Если женщина не трудоустроена, то она уже не считается застрахованной и не имеет права на получение пособия. Но есть исключения, когда можно обратиться к своему бывшему работодателю. Это возможно, если отпуск по беременности и родам начался в течение одного месяца после увольнения и по одной из причин, — добавил Чаплин.

Парламентарий отметил, что первой причиной является переезд женщины по месту жительства мужа (например, военного отправили служить в другой регион), если она подтвердит это документально. Второй — по медицинскому заключению, когда требуется лечение в другом субъекте или нельзя работать вовсе.

Третье — если женщина уволилась по причине, что вынуждена заботиться о члене семьи с ограничениями по здоровью или об инвалиде первой группы. В этих случаях декретные выплаты будут назначены, как и обычно: 100% от среднего заработка за каждый день. Другой случай, когда можно обратиться в Соцфонд, возникает при увольнении в связи с ликвидацией организации или закрытием ИП, — заявил Чаплин.

Депутат подчеркнул: женщина имеет право на пособие в течение 12 месяцев после увольнения, если она в этот период зарегистрировалась в центре занятости как безработная. По его словам, размер дополнительных выплат составляет 922 рубля в месяц.

Если женщина находится на новом месте работы, то пособие по беременности и родам будет оформлено в обычном порядке с учетом заработка на предыдущем месте работы. Но для этого необходимо подать заявление новому работодателю. В 2024-м максимальный размер пособия по беременности и родам составит до 565 тысяч рублей, а ежемесячная декретная выплата — до 49 тысяч рублей, — подытожил Чаплин.

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