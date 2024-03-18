Назван процент проголосовавших за Путина в Москве ЦИК: Путин набрал 85,13% голосов на выборах в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действующий президент России Владимир Путин после обработки всех бюллетеней в Москве набрал 85,13% голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков занял второе место в этом списке, набрав 6,65% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий — 2,83%, и четвертый кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 3,84%.

Число территориальных избирательных комиссий — 128. Число территориальных избирательных комиссий, приступивших к передаче сведений, — 128. <...> Путин Владимир Владимирович — 85,13%, — говорится на сайте Центризбиркома.

В количественном выражении свой голос за текущего главу государства отдали 4,58 млн жителей столицы, за Даванкова — 357,9 тысячи, за Слуцкого проголосовали 152,4 тысячи человек, а Харитонов заручился поддержкой 206,4 тысячи москвичей.

Ранее ЦИК РФ обнародовала информацию, согласно которой действующий президент страны после обработки 100% протоколов в Донецкой и Луганской народных республиках лидировал на голосовании. Путин там набрал 95,23% и 94,12% голосов соответственно. По данным информационного табло, в ЛНР на втором месте расположился Слуцкий с 2,13% голосов.

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее сообщила, что за ходом голосования следили 1115 международных наблюдателей. По ее словам, они прибыли из 129 стран. Так, французский политик Эмери Франcис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, приехавший в ДНР в качестве международного наблюдателя, заявил, что президентские выборы хорошо организованы и проходят в спокойной обстановке.