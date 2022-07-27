«Наступление на свободу слова»: Песков о запрете вещания RT France Песков назвал запрет вещания RT France в Европе наступлением на свободу слова

Фото: Muhammed Ibrahim Ali/Global Look Press

В Кремле обеспокоены наступлением на свободу слова в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя запрет вещания RT France в Европе. По его словам, европейцы разрушают «идеалы, которые насаждают по всему миру», передает РИА Новости.

Наступление на свободу слова и СМИ в европейских государствах, в том числе во Франции, — это тот процесс, который вызывает нашу обеспокоенность и сожаление, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что в России примут аналогичные меры к иностранным каналам в стране. По его словам, «мягкой» позиции ждать не стоит.

Европейцы сами топчут те идеалы, которые они насаждают по всему миру. RT сейчас фактически заблокирован и не может работать в Европе. Это плохо, — сказал представитель Кремля.

Накануне суд ЕС общей юрисдикции отклонил иск RT France об отмене решений Совета ЕС, временно запрещающих каналу транслировать контент.

В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала запретить вещание еще трех российских телеканалов. По ее словам, они не смогут распространять свой контент «где бы то ни было в ЕС и в какой бы то ни было форме, включая кабельное и спутниковое вещание, а также интернет».