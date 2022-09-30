Нарышкин: есть доказательства участия Запада во взрывах «Северных потоков» Нарышкин заявил, что Россия обладает доказательствами участия запада в диверсиях на «Северных потоках»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сергей Нарышкин

У России имеются доказательства причастности стран Запада к диверсиям на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, Запад делает все, чтобы скрыть главных исполнителей диверсий, передает ТАСС.

Делают все, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта. Генпрокуратура завела уголовное дело, уже ведется расследование. У нас есть материалы, указывающие на западный след в организации террористических актов, — рассказал Нарышкин.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

В НАТО заявили, что утечки на газопроводах стали результатом диверсии. Альянс поддерживает проведение расследования инцидентов, поскольку они вызывают глубокую озабоченность. В НАТО отметили, что утечки наносят существенный ущерб окружающей среде, а также создают угрозы для судоходства.

По мнению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, основным выгодополучателем в подрыве трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» являются США. Он также сообщил о необходимости провести тщательное расследование с целью найти исполнителей и заказчиков диверсий