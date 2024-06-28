Россия откажется от взносов на содержание Парламентской ассамблеи ОБСЕ Совфед России предложил отказаться от взносов в ПА ОБСЕ

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Сенаторы и депутаты в России посчитали закономерным приостановить выплату взносов в бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ, следует из проекта заявления палат Федерального собрания, опубликованного в думской базе данных. Также в документе говорится об обоснованности приостановки участия делегаций страны в ПА организации.

Сенаторы РФ и депутаты Госдумы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации ФС РФ в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов РФ в бюджет ПА ОБСЕ, — говорится в документе.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что проект заявления о приостановке работы российской делегации в ПА ОБСЕ представлен в Госдуму. Его рассмотрят на пленарном заседании 3 июля параллельно с Советом Федерации.

Россия готова возобновить свое участие в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ лишь в том случае, если там откажутся от русофобских и дискриминационных подходов к решению проблем безопасности в Европе. Данное требование парламентарии предъявляют не только к руководству ПА ОБСЕ, но и к некоторым странам — членам организации.

До этого Румыния отказалась допустить к участию в сессии ПА ОБСЕ Россию и Белоруссию. По словам пресс-секретаря румынского МИД Раду Филипа, Минск является «сторонником» конфликта, который, как считает он, начала Москва.