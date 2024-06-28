В ГД внесли проект о приостановке работы российской делегации в ПА ОБСЕ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что проект заявления о приостановке работы российской делегации в ПА ОБСЕ был представлен в Госдуму, сообщает РИА Новости. Его рассмотрят на пленарном заседании 3 июля параллельно с Советом Федерации.

Проект заявления обеих палат Федерального собрания о приостановке деятельности российской делегации в ПА ОБСЕ внесен в Госдуму, — сказал Слуцкий.

Ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам подготовить постановление о приостановке участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ. По словам спикера, Москва не намерена дальше финансировать «этот шабаш».

По его словам, РФ не может мириться с ситуацией, когда в рамках ПА ОБСЕ ей запрещено высказывать свою позицию. Спикер ГД также отметил, что европейские политики способны работать только при собственной монополии на информацию.

До этого сообщалось, что Румыния решила не допустить к участию в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ не только Россию, но и Белоруссию. В румынском МИД объяснили это тем, что Минск является «сторонником» конфликта на Украине, который, как считают в министерстве, начала Москва.