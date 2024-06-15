Румыния не допустит Белоруссию на сессию ПА ОБСЕ МИД Румынии: страна не допустила Россию и Белоруссию к участию в сессии ПА ОБСЕ

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Румыния приняла решение не допустить к участию в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ не только Россию, но и Белоруссию, заявил пресс-секретарь румынского МИД Раду Филип. По его словам, Минск является «сторонником» конфликта, который начала Москва.

Власти Румынии приняли решение не допустить делегацию РФ к участию в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит в Румынии с 29 июня по 3 июля. Решение также направлено против Белоруссии, — заявил Филип.

Дипломаты стран «Бухарестской девятки» рассматривают возможность исключения Венгрии из объединения, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники. По их словам, причиной является позиция Будапешта по Украине. В настоящее время в объединение, созданное для углубления военного сотрудничества, входят девять стран — Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.

Ранее премьер Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения страны с Молдавией. По его словам, это произойдет внутри Евросоюза или другим путем. Политик отметил, что благодаря помощи Румынии Молдавия устойчива, в республике живут «такие же румыны». Чолаку считает, что история была несправедлива, изменить прошлое нельзя, но можно вместе «строить будущее».