Названо условие возобновления работы российской делегации в ПА ОБСЕ РФ может возобновить работу в ПА ОБСЕ, если там отойдут от русофобских подходов

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Сенаторы Совета Федерации и депутаты Государственной думы России готов возобновить свое участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ лишь в том случае, если там откажутся от русофобских и дискриминационных подходов к решению проблем безопасности в Европе, сказано в проекте постановления обеих палат Федерального собрания о приостановке работы российской делегации в организации. Данное требование парламентарии предъявляют не только к руководству ПА ОБСЕ, но и к некоторым странам — членам организации.

Сенаторы РФ и депутаты Государственной думы заявляют о готовности вернуться к работе в ПА ОБСЕ при условии пересмотра ее руководством и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов к решению насущных проблем европейской безопасности, — сказано в документе, опубликованном на сайте Думы.

В постановлении также подчеркивается, что парламентарии надеются на здравомыслящие силы в организации, которые «проявят необходимую волю» для урегулирования сложившейся ситуации в рамках ОБСЕ. Отмечается, что такое развитие событий послужит интересам мира и стабильности на европейском континенте.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что проект заявления о приостановке работы российской делегации в ПА ОБСЕ был представлен в Госдуму. Его рассмотрят на пленарном заседании 3 июля параллельно с Советом Федерации.

До этого сообщалось, что Румыния решила не допустить к участию в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ не только Россию, но и Белоруссию. В румынском МИД объяснили это тем, что Минск является «сторонником» конфликта на Украине, который, как считают в министерстве, начала Москва.