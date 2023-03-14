«Можно хрюкнуть сразу»: Путин о выполнении оборонзаказа при дефиците кадров Путин признал, что дефицит кадров мешает исполнять гособоронзаказ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Кадровый дефицит мешает выполнению государственного оборонного заказа, признал на встрече с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода президент России Владимир Путин. В то же время он отметил, что, когда ничего не мешает, «можно хрюкнуть сразу» и лечь спать. Если возникают трудности, то нужно их преодолевать и работать над собой.

Если ничего не мешает, то тогда можно спать ложиться. Все хорошо. Можно хрюкнуть сразу, — сказал Путин.

В феврале стало известно о том, что предприятия госкорпорации «Ростех» сталкиваются с нехваткой квалифицированных специалистов. Тогда в компании признали, что необходимость в увеличении темпов производства возникла как на оборонном, так и на гражданском производстве.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе рабочего совещания по итогам проверки выполнения гособоронзаказа корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» поручил в два раза увеличить объемы производства высокоточных боеприпасов. Он назвал жесткой, но выполнимой задачей планы по наращиванию данного вида оружия.

В начале марта Путин подписал указ, согласно которому предприятия, срывающие гособоронзаказ, в случае введения военного положения переведут на внешнее управление. В документе говорилось о том, что государственные руководители будут самостоятельно управлять производством до истечения военного положения в стране.