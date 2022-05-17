Мосты и дороги в Херсонской области отремонтируют за счёт России Вице-премьер Хуснуллин: Россия восстановит дороги и мосты в Херсонской области, деньги уже выделены

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия намерена восстановить и отремонтировать дороги и мосты в Херсонской области, заявил в эфире телеканала «Крым 24» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что деньги на восстановительные работы уже выделены.

Из того, что мы точно видим, мы будем заниматься восстановлением и ремонтом дорог, мостов. Мы это уже поставили первоочередной задачей, деньги на это выделены, — сказал он.

Вице-премьер считает, что у Херсонской области большие перспективы и регион займёт достойное место в российской семье.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о намерении местной администрации обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о включении в состав РФ после завершения всех интеграционных процессов. Он пояснил, что этот вопрос будет обсуждаться после того, как регион выстроит структуру власти, а также восстановит экономику и жизнедеятельность Херсонщины с учётом российского законодательства.