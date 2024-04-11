«Молчал бы»: Захарова поставила на место критикующего выборы в РФ Борреля Захарова: критика Боррелем выборов в РФ является «горькой иронией» умирающего ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Наштампованные санкции Евросоюза и уничтожение собственной экономики являются настоящей горькой иронией, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на критику российских выборов главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. По ее словам, такова истинная конструкция Еврокомиссии.

Молчал бы и про иронию, и про стандарты, и про демократию, — посоветовала дипломат европейскому политику.

Европейская комиссия представляет собой ироничный стандарт недемократичности, подчеркнула Захарова. Не стоит забывать и о воровстве политическим объединением российских активов, напомнила она.

Ранее Боррель обратил внимание, что выборы в России прошли «в условиях жестких ограничений». По его мнению, это привело к «тревожному росту нарушений прав и свобод». У российских избирателей не было настоящего выбора, высказался глава евродипломатии.

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев предположил, что Боррель, прогнозируя полноценную войну в Европе, в том числе с РФ, действовал по заказу оборонно-промышленного комплекса ЕС. ВПК европейских государств «подавлен» из-за доминирования оборонных компаний США, пояснил он.