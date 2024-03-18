Евросоюз: выборы в России прошли в условиях жестких ограничений

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выборы в России прошли «в условиях жестких ограничений», заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, это привело к «тревожному росту нарушений прав и свобод». Дипломат уверен, что у российских избирателей не было настоящего выбора, его заявление публикует представительство ЕС в РФ.

Выборы проходили в обстановке сужающегося политического пространства, что привело к тревожному увеличению нарушений политических прав и свобод и не позволило многим кандидатам баллотироваться. <...> Это лишило российских избирателей настоящего выбора и существенно ограничило их доступ к достоверной информации, — заявил Боррель.

Он также упомянул боевые действия на Украине, которые, по мнению политика, усугубили проблемы с правами в РФ. ЕС выразил поддержку независимости Украины и призвал Россию вывести войска.

Глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин тем временем подвел итоги выборов президента России и заявил, что избирательные комиссии на выборах президента России работали открыто и прозрачно. Он отметил, что ШОС признает выборы демократичными.

До этого французский политик Эмери Франcис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, приехавший в ДНР в качестве международного наблюдателя, отметил, что выборы в России были хорошо организованы. По его словам, они проходили в спокойной обстановке. При этом ряд европейских стран не признали итоги голосования.