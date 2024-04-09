Стало известно, начнется ли полноценная война между Россией и Евросоюзом Политолог Перенджиев: Боррель пугает ЕС войной ради возрождения европейского ВПК

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, прогнозируя полноценную войну в ЕС, в том числе с РФ, действует по заказу оборонно-промышленного комплекса ЕС, рассказал NEWS.ru военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он объяснил, что ОПК государств-членов ЕС ослаблен из-за доминирования оборонных компаний США.

Прогнозируя полномасштабную войну в ЕС, в том числе с Россией, Боррель выполняет заказ ВПК Европы. ВПК ЕС практически подавлен, в первую очередь, американской оборонкой. Но у ЕС более глобальная проблема — в упадке находится вся промышленность, падает уровень жизни населения, которому нужно объяснить упор на военные расходы. На Европу никто не собирается нападать, но народ нужно запугать войной высокой интенсивности с Россией, — добавил Перенджиев.

Ранее Боррель заявил, что президентские выборы в России прошли «в условиях жестких ограничений». По его словам, это привело к «тревожному росту нарушений прав и свобод». Дипломат уверен, что у российских избирателей не было настоящего выбора.

Он также упомянул боевые действия на Украине, которые, по мнению политика, усугубили проблемы с правами в РФ. ЕС выразил поддержку независимости Украины и призвал Россию вывести войска.