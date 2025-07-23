Мишустин заявил о росте интереса у туристов к одной республике России

Мишустин заявил о росте интереса у туристов к одной республике России Мишустин заявил о росте интереса туристов к Алтаю

Интерес к Республике Алтай у туристов стремительно возрастает, передает ТАСС заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина. По его словам, сказанным в ходе встречи с главой региона Андреем Турчаком, в субъект приезжает все больше и больше желающих отдохнуть.

В Республику Алтай все больше и больше туристов приезжает, — сказал глава правительства страны.

Ранее Мишустин сообщил о планах Кремля списать долги 25 регионам страны по бюджетным кредитам, общий объем которых составляет 43 млрд рублей. В число задолжавших субъектов входит Республика Алтай, а также Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Марий Эл, Северная Осетия и друге регионы государства.

Кроме того, премьер-министр отметил, что Россия лидирует на мировом рынке зерна. Руководство страны вносит весомый вклад в глобальную продовольственную безопасность, подчеркнул Мишустин. РФ может поставлять за границу сельскохозяйственную продукцию благодаря высоким объемам ее производства в государстве, добавил глава правительства.