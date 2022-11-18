Мишустин рассказал о стимулах наращивания сотрудничества с Азербайджаном Мишустин: транспортные и логистические проекты станут драйвером сотрудничества с Азербайджаном

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) во время встречи в Баку

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что транспортные и логистические проекты РФ и Азербайджана станут драйвером для наращивания сотрудничества двух стран, сообщает «Интерфакс-Азербайджан». Об этом Мишустин заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, отметив, что особо существенную роль в этом сыграет международный транспортный коридор «Север — Юг», объем перевозок по которому к 2030 году увеличится до 15 млн тонн в год.

Транспортная сфера очень важная, убеждены, что совместные инфраструктурные и логистические проекты станут новым драйвером для наращивания всего комплекса сотрудничества, — сказал председатель российского правительства.

Он также отметил, что в России ведется активная работа по выполнению решений президентов двух стран. По его словам, на прошедших 17 ноября переговорах с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым было уделено повышенное внимание взаимодействию в энергетике, промышленности, транспортной, культурно-гуманитарной сферах и подписан ряд соглашений по развитию сотрудничества в разных областях.

Сам Ильхам Алиев ранее подчеркнул, что доволен ростом торгового оборота с РФ. По словам политика, сейчас наблюдаются перспективы наращивания показателей, и объем взаимной торговли выходит на допандемийный уровень. Значительные возможности также имеются в сфере грузовых перевозок, тем более что в укреплении потенциала транспортных коридоров заинтересованы все страны.