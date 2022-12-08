Дальневосточную ипотеку продлили до 2030 года

Фото: Russian State Duma Press Service/Global Look PRess

Российское правительство продлило «Дальневосточную ипотеку» до 2030 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, на реализацию программы власти выделили около 70 млрд рублей. 20 млрд от этой суммы пойдут на финансирование ипотечной программы в 2023 году.

Правительство продлевает дальневосточную ипотеку до конца 2030 года, — заявил Мишустин.

Он пояснил, что в рамках программы правительство стремится создать условия для комфортной жизни на Дальнем Востоке. Премьер подчеркнул, что в первую очередь это касается «обеспечения россиян хорошим жильем».

Глава правительства отметил, что за три года действия программы российские власти выдали свыше 55 тысяч кредитов на покупку жилья по льготной ставке, размер которой составил 2%.

Ранее Владимир Путин заявил о том, что программа дальневосточной ипотеки будет продлена как минимум до 2030 года. По его словам, такой кредит могут получить не только молодые жители Дальнего Востока, но также врачи и учителя любого возраста.