Мишустин дал Путину важное обещание Мишустин пообещал Путину, что никаких пауз в работе правительства не будет

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Михаил Мишустин и Владимир Путин

Никаких пауз в работе правительства РФ не будет, заявил и. о. премьер-министра РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Он добавил, что кабмин сделает все для развития экономики страны.

Хочу вас заверить, что никаких пауз в работе правительства не будет, мы будем продолжать текущую работу, — сказал Мишустин президенту.

Путин выразил надежду, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра страны. Глава государства считает, что депутаты оценят работу правительства при его председательстве.

В Госдуме рассказали, что Мишустин возглавил правительство России в период сложнейших вызовов. Так, с момента начала работы премьер-министра на страну обрушились пандемия, беспрецедентное количество санкций, введенных против России, СВО и террористическая угроза.

Политолог Михаил Светов в свою очередь предположил, что Мишустин сохранит свой пост после инаугурации президента, поскольку за последние четыре года во главе кабмина он справился с проблемами в виде пандемии и санкций и обеспечил функционирование экономики России в условиях СВО. Впервые в истории новой России кабинет министров соберут через утверждение в Совете Федерации и Госдуме, напомнил эксперт.