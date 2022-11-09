«Мир дедушки Байдена улетает»: Медведев о выборах в США Медведев: поддержка курса Байдена в мире падает

Фото: Dominick Sokotoff/Global Look Press

Джо Байден

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев по итогам выборов в Конгресс США заявил в Telegram, что поддержка курса действующего президента страны Джо Байдена в мире уменьшается. По мнению Медведева, недавний ультиматум украинского лидера Владимира Зеленского о вариантах переговоров с Россией говорит о том, что поддержка Вашингтоном киевских властей была большой ошибкой.

Первые результаты выборов в США и вчерашний истеричный «ультиматум» украинского зеленого вождя в зеленой нестираной майке — подтверждение того, что привычный мир дедушки Байдена улетает, поддержка курса США в мире уменьшается, а ставка на упоротого «гетьмана» была большой ошибкой, — написал Медведев.

Он сопроводил текст карикатурой.

Ранее Зеленский в своем обращении к мировому сообществу напомнил, что Киев рассмотрит вариант мирных переговоров с Россией при выполнении ряда условий. Он пояснил, что речь идет о возвращении всех вошедших в состав РФ бывших территорий, а также о компенсации всех убытков, которые понесла страна в ходе СВО.

Сегодня в США завершились выборы в законодательный орган страны. По данным NBC, члены Республиканской партии США смогут забрать в палате представителей конгресса 219 мест с погрешностью в 13 мест, демократы же займут 216 позиций. Для того чтобы контролировать нижнюю палату, партии необходимо занять 218 кресел. Официальные данные в настоящий момент не опубликованы, подсчеты продолжаются.