NBC: республиканцы заняли большинство мест на выборах в Конгресс США

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Соединенных Штатах завершились выборы в Конгресс и Сенат. По данным NBC, члены Республиканской партии США смогут забрать в палате представителей Конгресса 219 мест с погрешностью в 13 мест. Для того, чтобы контролировать палату представителей, партии необходимо занять 218 кресел. Официальные данные в настоящий момент не опубликованы, подсчеты продолжаются.

Хотя NBC News не может спрогнозировать контроль над Палатой представителей, Служба принятия решений опубликовала свою оценку <...> Республиканцы получат 219 мест с погрешностью в 13 мест, — говорится в публикации.

На губернаторских выборах республиканцы выигрывают с более уверенным отрывом — по предварительным данным их избрали в 24 штатах, в то время как демократов лишь в 18. Что касается выборов в Сенат, то там голоса поделились поровну — по данным NBC, и Республиканская партия, и Демократическая партия набрали по 46 мест на момент завершения голосования.

В США 8 ноября прошли выборы в конгресс. В ходе процедуры должны быть переизбраны 435 членов палаты представителей и 35 из 100 членов сената. В настоящее время большинство в обеих палатах принадлежит демократам. Ряд прогнозов обещает успех республиканцам, которые в последние два года были там в меньшинстве.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп сообщил о массовых сбоях, которые наблюдаются в ходе промежуточных выборов в разных городах страны. Он призвал своих сторонников выходить на протесты.