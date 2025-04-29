«Мир через силу»: Медведев в трех словах описал суть Запада Медведев заявил, что Россия страхом ответит на западный принцип «мир через силу»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Ответом Москвы на принцип Запада «мир через силу» будет только «мир через страх», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, это пока еще работает. Единственное, что останавливает Запад, отметил Медведев, является угрозой возмездия.

Наш возможный ответ на их хваленый принцип «мир через силу». Чем ответ? — спросите вы, ну, ответ понятно чем. К сожалению, ответ через доктрину «мир через страх». Вот страх пока еще работает. Остальное — zero (ноль. — NEWS.ru), — сказал политик на марафоне «Знание. Первые».

Ранее Медведев раскритиковал власти Германии за отказ приглашать представителей России на День Победы. Зампред СБ отметил, что Берлин проявил «запредельный цинизм», сделав такой шаг.

Медведев также осудил политический режим на Украине, который установил президент Владимир Зеленский. Политик отметил, что сегодня Россия вынуждена биться с наследниками нацистов.

Зампред Совбеза также высказывался о попытках переосмыслить основные принципы устава ООН. Медведев назвал их недопустимыми. С такими словами он обратился к участникам международного симпозиума «Единой России» «О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН».