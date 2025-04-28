Медведев назвал недопустимыми попытки переосмыслить принципы устава ООН

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Дмитрий Медведев

На сегодняшний день в мире наблюдаются попытки переосмыслить основные принципы устава Организации Объединенных Наций, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в обращении к участникам международного симпозиума «Единой России» «О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН». По его словам, которые передает пресс-служба «ЕР», такие попытки являются недопустимыми.

Сегодня мы наблюдаем недопустимые попытки переосмыслить ключевые принципы устава ООН, разрушить систему, которая заложила основы послевоенного мироустройства и стала уникальной площадкой для прямого и конструктивного международного сотрудничества, — сказал Медведев.

По словам зампреда Совбеза, во многих странах снова «поднимает свою голову нацизм», который даже поддерживают на государственном уровне. Он добавил, что по инициативе России принята на ежегодной основе резолюция Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма. Организация до сих пор остается «ключевым механизмом для противодействия самым острым вызовам современности», подчеркнул Медведев.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что решение Германии запретить использование флагов СССР и России 8 и 9 мая свидетельствует о ее стремлении к идеологическому реваншу. По его словам, за этим могут последовать попытки реванша политического и даже военного толка.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны ЕС откровенно планируют возродить идеологию нацизма, однако Россия приложит все силы, чтобы помешать этому. По его мнению, попытки возродить нацизм в Европе являются очень тревожным и печальным фактом, и главными лидерами в этом процессе являются главы «брюссельской бюрократии».