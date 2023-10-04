Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности

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Министерство здравоохранения РФ ужесточило оборот препаратов для прерывания беременности путем внесения их в список предметно-количественного учета, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации. Документ подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету: мизопростол, <...> мифепристон, <...> циклопентолат, — говорится в документе.

В июле Минздрав РФ предложил внести используемые для прерывания беременности препараты мизопростол и мифепристон в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету. Авторы документа отметили, что прием этих препаратов без посещения медицинского учреждения несет большой риск для жизни женщин.

В начале августа в Мордовии запретили пропаганду абортов среди женщин. Кроме того, за склонение к прерыванию беременности предложили ввести административную ответственность: для россиян штрафы составят 5–10 тысяч рублей, для иностранцев — 10–20 тысяч, для должностных лиц — 25–50 тысяч, а для юридических лиц — 100–200 тысяч.

Позднее в сентябре треть частных медицинских клиник в республике Татарстан отказались от лицензий на проведение абортов. Инициатива детского омбудсмена региона Ирины Волынец по запрету абортов в частных клиниках была поддержана президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и министром здравоохранения Марселем Миннуллиным.