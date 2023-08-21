Минюст России включил украинские организации Conflict Intelligence Team и «Аллатра» в перечень иностранных НПО, деятельность которых в РФ признана нежелательной, сообщается на сайте ведомства. Организации внесли в список в соответствии с законом о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям прав и свобод российских граждан.