Минтруд напомнил о длинных выходных в мае Минтруд: 1, 8 и 9 мая будут выходными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В мае у россиян будет две короткие рабочие недели, сообщили в Telegram-канале Минтруда. На первой неделе будет всего 4 рабочих дня: с 2 по 5 мая, после будут выходные с 6 по 9 мая, а за ними вновь следует короткая рабочая неделя, которая продлится всего три дня — с 10 по 12 мая.

Последний месяц весны богат на выходные: дополнительные дни отдыха будут 1, 8 и 9 мая, — указано в сообщении.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал идею объявить в 2023 году дни с 2 по 5 мая выходными бесперспективной. Парламентарий отметил, что подобные решения принимаются исключительно на федеральном уровне — постановлением правительства или указами президента РФ. Собеседник добавил, что все решения по поводу отдыха россиян в 2023 году приняты еще в 2022-м.

Депутат подчеркнул, что соответствующие решения руководителей регионов, пытавшихся объявить 31 декабря выходным, обжаловались в суде, а инстанция выносила решения, согласно которым распоряжения носят рекомендательный характер.

До этого стало известно, что вице-спикер ГД от партии «Новые люди» Владислав Даванков направил губернаторам обращения с просьбой сделать дни 2–5 мая 2023 года нерабочими.