Минобрнауки сообщило о хакерских атаках на российские вузы

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Специалисты зафиксировали хакерские атаки на российские вузы из Европы и Северной Америки, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ. Там уточнили, что атаки на учебные заведения продолжаются и оперативно блокируются российскими специалистами Национальной исследовательской компьютерной сети и IT-служб вузов.

20 июня служба мониторинга Национальной исследовательской компьютерной сети (НИКС) зафиксировала увеличение входящего трафика на сети вузов. Установлено, что вредоносный трафик шел из стран Европы и Северной Америки, — говорится в сообщении.

Ранее о DDoS-атаках в день старта приемной кампании сообщили в вузах Свердловской и Челябинской областей и университетах Северо-Кавказского федерального округа. Также о кибератаках заявили в Астраханском госуниверситете имени В. Н. Татищева, уточнив при этом, что они ведутся с украинских IP-адресов.

При этом отмечается, что массовые хакерские нападения не окажут серьезного влияния на ход приемной кампании в России, поскольку еще не все выпускники получили результаты ЕГЭ и аттестаты. Кроме того, подать документы на поступление в вуз можно через портал госуслуг или лично, посетив учебное заведение.