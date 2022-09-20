ВСУ за сутки пять раз обстреляли территорию вокруг ЗАЭС Минобороны: артиллерия ВСУ за сутки пять раз обстреляла ТЭЦ вблизи Запорожской АЭС

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В течение суток зафиксировано пять артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ тепловой электростанции, находящейся вблизи Запорожской АЭС, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что киевский режим продолжает устраивать провокации для создания техногенной катастрофы. При этом, по его словам, радиационная обстановка на объекте находится в норме.

Киевский режим продолжает провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции, — сказал Конашенков.

Накануне глава администрации города Энергодара Александр Волга сообщил, что береговая линия рядом с Запорожской АЭС подвергается обстрелам украинских военнослужащих. Он подчеркнул, что снаряды также прилетают на территорию вблизи теплоэлектростанции, которая находится на расстоянии не более 1 км от ЗАЭС.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины рассказали, что врачам из Одессы в середине сентября выдали таблетки от радиации — йодид калия — на фоне частых обстрелов ЗАЭС. По словам представителя силовых структур РФ, препарат раздали не только медикам в военных госпиталях, но и в гражданских больницах и поликлиниках с целью его применения в случае радиационного заражения местности.