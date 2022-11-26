Минобороны: возбудитель COVID-19 создан в США Минобороны: искусственный возбудитель коронавирусной инфекции был создан в Бостонском университете США

Фото: H.Bilbao/Global Look Press

Ученые из Бостонского университета США создали искусственного возбудителя коронавирусной инфекции на основе «омикрона» и уханьского варианта COVID-19, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По словам представителя Минобороны, при разработке вирусов американцы используют систему ПАКС, которая позволяет Пентагону контролировать местонахождение патогенов в лабораториях по всему миру.

Примером подобных исследований являются проводимые в США работы по усилению патогенных свойств возбудителя COVID-19. Так, в октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма «омикрон» и исходного уханьского варианта, — написал Кириллов.

Глава РХБЗ подчеркнул, что модифицированный вирус вызвал гибель 80% животных, которые использовались в ходе экспериментов. Проверка антител, как указал Кириллов, показала, что вирус в 11 раз снижает способность обезвреживать новый вид коронавируса и сводит на нет эффективность существующих вакцин.

Проводимые в США исследования по повышению патогенных свойств микроорганизмов заставляют переосмыслить заявления должностных лиц американской администрации, курирующих вопросы противодействия биологическим угрозам, — добавил Кириллов.

Помимо этого, представитель военного ведомства сообщил о том, что Вашингтон скрывает работы Управления по снижению угрозы оружия массового поражения Пентагона (ДТРА) от граждан США. Об этом, как указал Кириллов, свидетельствует удаление информации из отчетов о результатах исследований управления на территории Украины.

Опубликованные документы в очередной раз подтверждают сотрудничество Киева и Вашигтона, а также попытки установления контроля над патогенами в украинских лабораториях путем внедрения системы ПАКС, элементы которой передавались Украине под маркировкой «собственность правительства США», — рассказал Кириллов.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад боится создания комиссии Совбеза организации по расследованию обстоятельств военно-биологической деятельности США и Киева на территории Украины. По его словам, западных коллег не устроило то, что комиссия должна была бы состоять из всех членов Совбеза.