Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника под Брянском

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

Российские военные пресекли новую атаку беспилотника со стороны Украины, заявили в Минобороны РФ. По информации ведомства, летательный аппарат был уничтожен в небе над Брянской областью вечером 26 августа.

26 августа около 21.45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Брянской области, — говорится в сообщении Минобороны.

Информация о пострадавших и разрушениях на месте происшествия не поступала.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотника. Аппарат был сбит силами ПВО.

До этого Богомаз сообщал, что ВСУ нанесли удар по приграничному населенному пункту Кирилловка на юго-западе Брянской области. Он отметил, что в результате артиллерийского обстрела повреждены четыре дома. Частично нарушено энергоснабжение.

Минобороны РФ 26 августа также сообщало о том, что украинский беспилотник был уничтожен силами ПВО при подлете к Белгороду. В ведомстве отметили, что таким образом была сорвана очередная террористическая атака на российскую территорию.