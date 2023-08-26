Брянский губернатор сообщил об атаке украинского БПЛА на регион Брянский губернатор Богомаз сообщил об атаке украинского БПЛА на регион

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотника, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, БПЛА самолетного типа сбит силами ПВО.

Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку БПЛА самолетного типа. Аппарат уничтожен над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших нет. Сбитый беспилотник упал в поле. Разрушений нет. Оперативные службы работают на месте, — отмечается в его сообщении.

Александр Богомаз ранее сообщал, что ВСУ нанесли удар по приграничному населенному пункту Кирилловка на юго-западе Брянской области. Он отметил,что в результате артиллерийского обстрела повреждены четыре дома. Частично нарушено энергоснабжение.

С утра 26 августа ВСУ также нанесли удары по населенным пунктам Уразово и Соболевка в Белгородской области. Огонь из РСЗО с применением кассетных боеприпасов велся по гражданской инфраструктуре. Как следствие, шесть жителей поселка Уразово получили ранения.

Ранее Александр Богомаз заявил, что жители поселка Белая Березка в Брянской области 24 августа остались без света в результате обстрела украинских войск. По его словам, никто из них не пострадал. Глава региона добавил, что на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.