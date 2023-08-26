Минобороны России подтвердило уничтожение дрона ВСУ в районе Белгорода

Фото: t.me/gubernator_46

Минобороны России в своем Telegram-канале подтвердило информацию об уничтожении силами ПВО украинского беспилотника на подлете к Белгороду. В ведомстве отметили, что таким образом была сорвана очередная террористическая атака на российскую территорию.

26 августа около 14.15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

О том, что в районе Белгорода сбит украинский беспилотник, ранее сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Аналогичный инцидент, по словам губернатора, произошел 7 августа. В результате налета беспилотника и его уничтожения вблизи Белгорода никто не пострадал, разрушений не было.

Telegram-канал Mash сообщал, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал вышку сотовой связи в селе Пороз Белгородской области. По информации канала, жители услышали сильный взрыв и увидели вспышку света. После этого мобильная сеть в округе пропала, пострадавших не было. В Минобороны России данные сведения не комментировали.