Минобороны сообщило о выводе российских войск с правого берега Днепра Минобороны: ВС РФ без потерь завершили переброску группировки с правого берега Днепра

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Российские Вооруженные силы завершили вывод подразделений и эвакуируемого мирного населения с правого берега реки Днепр на левый берег, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Отмечается, что за несколько дней переправились более 20 тысяч военнослужащих, потерь личного состава нет.

На херсонском направлении сегодня в 05:00 по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр. Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. <...> Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущен, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВС РФ заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу Днепра.

Телеканал «Звезда» в свою очередь сообщил, что сигналом к концу вывода группировки стал подрыв Антоновского моста – основного под Херсоном моста через Днепр, который и так пострадал в результате украинских ракетных ударов в течение последних месяцев. Вероятно, существовали опасения, что украинцы мост починят и смогут переправлять по нему войска.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.