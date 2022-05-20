Минобороны России: территорию «Азовстали» полностью освободили Минобороны РФ: территория «Азовстали» полностью освобождена, в плен сдались 2439 украинских военных

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Территория завода «Азовсталь» в Мариуполе была полностью освобождена, сообщает Минобороны России в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что всего в ходе спецоперации сдались в плен 2439 нацистов полка «Азов» и украинских военных, заблокированных на предприятии. Минобороны также подтвердило, что командир «Азова» Денис Прокопенко «был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле».

Территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования «Азов», полностью освобождена. Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил, — заявили в Минобороны.

Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова ранее сообщила, что с территории комбината вышел командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына). Замкомандира «Азова» Святослав Паламар (Калина) также сдался в плен.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил на коллегии ведомства, что на территории «Азовстали» было спасено 177 мирных жителей, в том числе 85 женщин и 47 детей. По его словам, сложили оружие 1908 украинских военных, которые оказались заблокированы на заводе. Он добавил, что ранее сложили оружие 1387 украинских морских пехотинцев.