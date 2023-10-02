Минобороны России показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ

Фото: МО РФ

ВС России с помощью автоматических зенитных орудий С-60 уничтожили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении, сообщило ТАСС Минобороны РФ. Кроме того, под ночной удар попали украинские военнослужащие. Координаты цели артиллеристы получили вечером.

На Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие группировки войск «Запад» в ночное время разгромили опорные пункты и живую силу противника из автоматических зенитных орудий С-60, — отмечается в сообщении.

Минобороны РФ также представило кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ, на которых видно, что российские военные нанесли точный удар по позиции противника.

Ранее в Сети появилось видео уничтожения наступающих отрядов ВСУ российским спецназом «Осман» у населенного пункта Работино на Запорожском фронте. На кадрах зафиксирована работа расчета противотанкового ракетного комплекса.

Военный эксперт Борис Рожин до этого опубликовал видео работы установки тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» группировки российской армии «Центр» на Краснолиманском направлении. На кадрах видно, как ТОС уничтожает позиции ВСУ. Tакже было опубликовано видео уничтожения танка и отряда ВСУ из 20 человек. На кадрах видна точная работа артиллеристов Южной группировки войск возле Клещеевки.