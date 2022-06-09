Минобороны России поделилось кадрами ночных работ РСЗО «Ураган»

Фото: vk.com

Минобороны России опубликовало кадры ночной работы реактивной системы залпового огня «Ураган». Согласно данным ведомства, установка выпустила 444 снаряда за 72 секунды.

Пехота запросила поддержку артиллеристов. Подразделения нанесли удары по огневым позициям ВСУ: цели были ликвидированы.

Для наведения стволов РСЗО требуется около полутора минут. Работу проводят в полной темноте, ударяя по целям в радиусе 15 км. После атаки установку в течение 10 минут перемещают на другую позицию, поскольку ВСУ при помощи дронов проводят разведку.

Ранее Минобороны РФ показало работу вертолетов Ми-35 в спецоперации на Украине. На кадрах судно навел неуправляемые ракеты на заданные цели, после чего снизил высоту и спрятался в овраге для защиты от ответного удара.