Минобороны России объяснило утренний взрыв в Киеве Минобороны России: утренний взрыв в Киеве произошел от украинской ПВО

Фото: Соцсети

Киев, Украина

В Минобороны России заявили, что утром 26 июня в девятиэтажку в Киеве попала ракета украинской системы ПВО, которая сработала после удара ВКС РФ по оборонному заводу «Артем», расположенному прямо за жилым домом. В ведомстве добавили, что на публикуемых в СМИ фото с разрушениями девятиэтажки видно, что повреждения не только сверху, но и снизу жилого здания, что «подтверждает версию о падении» ракеты ПВО.

Украинские источники говорят исключительно об ударе по жилой девятиэтажке. Однако не указывают, что именно за этим домом находится оборонный завод «Артем», на котором производят авиационные управляемые ракеты класса «воздух — воздух» и снаряды для артиллерии. Факты повреждений завода говорят о том, что удар был направлен именно на «Артем», а в девятиэтажку попала ракета ПВО, — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве напомнили, что ВКС России уже наносили удары по заводу «Артем» в апреле. По данным министерства, тогда украинские СМИ тоже говорили об ударе по жилому дому по аналогичной схеме.

Помимо этого, Минобороны опубликовало кадры повреждений предприятия, на которых видно, что снаряд прилетел в цех завода.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе Киева прогремело несколько взрывов, в результате чего в один из жилых домов попала ракета. Глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба добавил, что системами ПВО была сбита одна ракета. Её обломки упали в окрестностях одного из сёл.